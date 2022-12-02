Прокуратура Югры открыла горячую линию по вопросам детей Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Югры с 1 по 5 декабря принимает звонки по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних.

Жители региона могут позвонить на горячую линию с сигналами о нарушении безопасных условий пребывания несовершеннолетних во всех организациях для детей по телефону 8 (3467) 352-940. Аналогичная горячая линия организована в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу по телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30.

Информация о нарушениях закона в этой сфере может быть сообщена с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.