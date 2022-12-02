В Нефтеюганском районе 15-летний подросток перевернулся на снегоходе Фото: Татьяна Коркина

В лесном массиве Нефтеюганского района в 6 км от п. Лемпино 15-летний юноша, управляя снегоходом «Буран», не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

Как рассказывают в ГИБДД «Буран» юному водителю купила его мать, несмотря на то, что он не имел навыков вождения и прав на управление данным транспором.

- Снегоход является транспортным средством повышенной опасности, управляя которым необходимо соблюдать нормы законодательства и требования безопасности. Зачастую снегоходную технику приобретают, как «игрушку», «покататься с ветерком» и относятся к ней как к забаве, эксплуатируя без должной ответственности, что приводит к трагическим последствиям. Нередки случаи, когда за рулем данной техники оказывается ребенок - прокомментировали в УГИБДД России по ХМАО-Югре.