Прокуратура Югры добилась компенсации 7-летнему ребенку, на которого упала крышка канализационного люка Фото: Татьяна Коркина

Сургутский суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда 7-летнему мальчику, на которого в сентябре 2021 года упал металлический люк дренажного колодца в Лянторе.

- Несчастный случай произошёл по вине обслуживающей организации - ЛГ МУП «УТВиВ», которой не был должным образом зафиксирован люк и не приняты необходимые меры безопасности. В результате ребёнок получил травму, длительное время находился на лечении в медицинском учреждении - сообщают в окружной прокуратуре.

По решению суда компания должна была выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Но прокурора района, не согласившись с данным решением, в апелляционном представлении указал на необходимость увеличения размера компенсации морального вреда с учетом состояния здоровья несовершеннолетнего после полученной травмы. В итоге удалось увеличить размер компенсации до 300 тысяч.

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.