В Сургуте из-за аварии два микрорайона остались без питьевой воды на несколько часов Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте накануне произошла авария связанная с повреждением водовода по улице Толстого. Это авария повлияла на временное ухудшение качества питьевой воды в микрорайоне Железнодорожников и ПИКС.

- Просим вас заблаговременно запастись водой. Все управляющие компании уведомлены. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам управляющих компаний. График можно уточнить в диспетчерских службах управляющих компаний и Горводоканала. С 22:00 дома по ул. Толстого, 16 и ул. Толстого, 26 будут отключены от водоснабжения полностью до полного устранения повреждения - сообщили в Горводоконале.

Технические неполадки удалось устранить к 6 утра. Сейчас все дома подключены к системе водоснабжения.

- Для профилактики ухудшения качества питьевой воды установлены проливы, которые минимизируют попадание осадка в водопроводную сеть и, как следствие, квартиры. На данный момент «Горводоканал» проводит круглосуточный мониторинг качества воды. В настоящее время определён список дошкольных и школьных учреждений, которые попали в зону потенциального воздействия. Туда направлены специалисты для отбора проб - уточняют в компании.

Ситуация находится на контроле главы Сургута Андрея Филатова.