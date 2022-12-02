За сутки в Югре зафиксировано 16 случаев мошенничества Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 16 случаев мошенничества. Югорчане перевели на счета злоумышленников больше 6,5 миллионов рублей.

Так, 74-летняя жительница Сургута поверила лжесотруднику банка, который убедил ее защитить свои деньги от назойливых мошенников. Не подозревая обмана, пенсионерка сама отдала в руки афериста 500 тысяч. Кроме того, в ловушку мошенников угодил житель Нижневартовска, который поверив в компенсацию за ранее неудачные вложения в финансовую пирамиду. Вартовчанин вновь вложил 155 тысяч рублей на счет «добродеятеля», но так и не получил обещанной компенсации, вместо этого заново потерял свои активы.

На сайтах бесплатных объявлений продолжают дежурить воображаемые продавцы. Так будучи уверенным в достоверности объявления на одном из сайтов, сургутянин решил купить себе водонагреватель. Он оплатил 30 тысяч рублей, а после этого «торговец» просто исчез из поля зрения вместе с оплаченным устройством.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.