В Югре зарегистрирован 101 новый случай COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

За сутки подтвержден 101 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах Югры. За весь период пандемии выявлен 251 671 случай коронавируса.

За весь период пандемии коронавирус выявлен в Сургуте - 37, Нижневартовске - 7, Ханты-Мансийске - 11, Нефтеюганске - 4, Нягани - 3, Сургутском районе - 1, Урае - 9, Советском районе - 2, Нефтеюганском районе - 2, Мегионе - 1, Югорске - 3, Когалыме - 6, Октябрьском районе - 1, Радужном - 5, Нижневартовском районе - 4, Пыть-Яхе - 1, Ханты-Мансийском районе - 2, Лангепасе - 2.

На момент выявления у 97 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 101 случае. За сутки на COVID обследованы - 2 060 человек, всего прошли обследование 3 574 207.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались 53 человека, за весь период пандемии вылечились 248 321 жителей Югры.