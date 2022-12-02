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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:38

В Нягани в автоаварии погиб водитель иномарки

Мужчина скончался в скорой помощи по дороге в больницу
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нягани в ДТП погиб водитель. Это случилось на проспекте Нефтяников.

Как сообщает ГИБДД, 59 - летний водитель автомобиля «Ниссан» не учел безопасную скорость, не справился с управлением автомобиля и выехал на встречку, а затем въехал в забор. В результате происшествия водитель скончался в машине скорой помощи по пути в Няганскую окружную больницу.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать ПДД. В округе зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний водитель. Задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 52 водителя и 31 - за нарушение правил перевозки детей.