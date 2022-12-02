В Югре за сутки зарегистрировано 49 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 29.

В Советском районе мужчина, находясь в квартире дома по улице Советской украл чужой телевизор. В Нижневартовске 32-летний мужчина одолжил у знакомого электроинструмент. Однако в дальнейшем он решил похитить его и сдал в комиссионный магазин, выручив 4 тысячи рублей, а деньги потратил на личные нужды. А в Сургуте установлен подозреваемый в краже. Мужчина украл в аптеке ноутбук стоимостью 80 тысяч рублей.

Еще одно преступление зарегистрировано в Нефтеюганском районе. На 9 км автодороги «Подъезд к п. Чеускино» полицейские задержали мужчину, у которого обнаружены и изъяты два зип-пакета с наркотиком массой 1,5 грамма.

По всем случаям возбуждено уголовное дело.