В Сургуте скончалась ветеран Великой Отечественной войны Фото: телеграм-канал главы Сургута

В Сургуте на 102-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, последняя участница женского клуба "Фронтовые подруги" Зоя Александровна Кудинова. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

- Глубоко соболезную родным и близким в связи с этой утратой. Добрая память о Зое Александровне навсегда сохранится в сердцах сургутян - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

У нее за плечами - фронт: будучи молодой девушкой, она в течение четырех лет служила в звании младшего сержанта медицинской службы. В Сургут Зоя Александровна приехала в 1956 году. Трудилась в детском саду леспромхоза, затем в поликлинике "Нефтяник", в Сургутской районной центральной больнице (ныне Сургутская окружная клиническая больница). Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией", "За трудовое отличие", "За доблестный труд", "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".