Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 1:38

В Югре 2 декабря 2022 года столбик термометра опустится до -32 градусов

Осадков не ожидается
Виктория Терина
В Югре 2 декабря 2022 года столбик термометра опустится до -32 градусов

В Югре 2 декабря 2022 года столбик термометра опустится до -32 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 2 декабря 2022 года ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный, западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -27, -32 °С, при натекании облачности -19, -24 °С, днем -20, -25 °С, местами до -15 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный, западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -29, -31 °С, днем -23, -25 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре