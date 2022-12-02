В Югре 2 декабря 2022 года столбик термометра опустится до -32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 2 декабря 2022 года ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный, западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -27, -32 °С, при натекании облачности -19, -24 °С, днем -20, -25 °С, местами до -15 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный, западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -29, -31 °С, днем -23, -25 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.