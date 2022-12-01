В Лангепасе пьяный мужчина угнал машину товарища и поехал кататься на ней по городу Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

В полицию обратился 64-летний владелец «Лады Гранта» и сообщил о пропаже автомобиля со стоянки около «Лесхоза». Как выяснилось накануне угона 32-летний подозреваемый отмечал день рождения своей матери и пригласил владельца «Лады» к себе домой. Празднование длилось 4 дня и вскоре у хозяина квартиры появилось желание покататься на автомобиле. А так как у него своей машины не было, он взял у уснувшего гостя ключи от его транспорта.

Поездка закончилась повреждением заднего бампера автомобиля и угонщик решил исправить ситуацию, попросив о помощи своего друга. Но уже в это же время пропавшая «Гранта» была объявлена в розыск. Сотрудники ГИБДД остановили ничего неподозревающего знакомого угонщика.

В деле разбираются полицейские.