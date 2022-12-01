Ортопед-травматолог из Сургута стал лучшим игроком в шашки среди медиков Югры

Фото: телеграм-канал БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"

Врач Сургутской травмбольницы стал лучшим игроком в шашки среди медиков Югры. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Итоги ежегодной спартакиады среди сотрудников медицинских учреждений Югры подвели на традиционном итоговом пленуме Региональной организации Профсоюза работников здравоохранения.

- Названы и поощрены лучшие спортсмены в различных дисциплинах. В их числе – наш врач ортопед-травматолог Александр Дрожжа. Он стал лидером в шашках. Этой игрой увлёкся еще в детстве и постоянно оттачивал навыки в компании друзей. Сегодня по-прежнему ценит её как интеллектуальный вид спорта, развивающий память, логическое мышление, смекалку, сообразительность, усидчивость - отмечают в пресс-службе травмбольницы Сургута.

Кстати, Александр Анатольевич уже больше трёх лет участвует в окружной спартакиаде медработников. Он успел проявить себя в лыжных забегах, соревнованиях по футболу и волейболу.