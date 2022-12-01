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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 11:49

В Когалыме задержали мужчину, который приехал в Югру для сбыта наркотиков

В кармане его куртки полицейские нашли 62 свертка с синтетическим наркотиком
Виктория Терина
Фото: ОМВД России по г. Когалыму

Фото: ОМВД России по г. Когалыму

В лесном массиве по пр. Шмидта в Когалыме задержан ранее судимый житель Иркутской области, в кармане его куртки полицейские обнаружили и изъяли 62 свертка, обмотанных изолентой с порошкообразным веществом светлого цвета.

- Проведенным исследованием было установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 90 граммов. В отделе полиции молодой человек пояснил, что приобрел наркотик через Интернет и привез его в Когалым, чтобы сделать закладки - сообщают в ОМВД России по Когалыму.

Сейчас против гостя возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Мужчина находится под стражей, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее о том, что в Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики. Она отсидит 7 лет в колонии общего режима.