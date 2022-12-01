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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:56

В Нижневартовске началась подготовка территории к строительству дороги на Восточном проезде

Этот проезд ведет к строящейся школе в 25 микрорайоне
Виктория Терина
Фото: страница главы Нижневартовска в соцсети

Фото: страница главы Нижневартовска в соцсети

В Нижневартовске подрядчик начал готовить территорию к строительству дороги на Восточном проезде, от улицы Героев Самотлора до улицы Фармана Салманова. По информации городской администрации, протяженность участка составит 640 метров.

- Земляные работы начнутся уже в этом месяце. Задача – выполнить выторфовку и обратную засыпку песком. Глубина залегания торфа в наших районах местами достигает четырех метров. Проводить такую работу необходимо в холодное время - говорится в информации главы Нижневартовска.

Кроме того, рабочие выполнят переустройство существующих инженерных сетей и проведут новые коммуникации, а также сети ливневой канализации и освещения.

Кстати, этот проезд ведет к строящейся школе в 25 микрорайоне, закончить строительство планируют в 2023 году.