В Нижневартовске началась подготовка территории к строительству дороги на Восточном проезде

Фото: страница главы Нижневартовска в соцсети

В Нижневартовске подрядчик начал готовить территорию к строительству дороги на Восточном проезде, от улицы Героев Самотлора до улицы Фармана Салманова. По информации городской администрации, протяженность участка составит 640 метров.

- Земляные работы начнутся уже в этом месяце. Задача – выполнить выторфовку и обратную засыпку песком. Глубина залегания торфа в наших районах местами достигает четырех метров. Проводить такую работу необходимо в холодное время - говорится в информации главы Нижневартовска.

Кроме того, рабочие выполнят переустройство существующих инженерных сетей и проведут новые коммуникации, а также сети ливневой канализации и освещения.

Кстати, этот проезд ведет к строящейся школе в 25 микрорайоне, закончить строительство планируют в 2023 году.