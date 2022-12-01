Жительница Урая в погоне за прибылью потеряла больше 80 тысяч рублей. Фото: архив "Мегатюмень"

В Урае 27-летняя девушка стала жертвой мошенников, когда в одной из социальных сетей нашла страницу земляка, который якобы занимается инвестированием и предлагает сделать выгодный вклад. Девушка купилась на обещание о том, что в течении 36 часов деньги вернутся обратным переводом в удвоенном размере.

В течении нескольких дней девушка изучала положительные отзывы людей, которые подтверждали прибыль от инвестиционного платежа. Девушка решила довериться предложению и перевела 33 тысячи рублей. Спустя время она увидела на личной странице этого же афериста информацию, что в связи с рождением сына он готов увеличить суммы по вложенным средства в три раза. Так как югорчанка была уверена, что деньги с первого взноса ей точно вернутся в двукратном размере, она решили вложить еще 47 тысяч рублей. Девушка ждала денег, но мошенник перестал отвечать на сообщения, а затем и вовсе удалил свою страницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».