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НовостиОбщество1 декабря 2022 9:41

В Нижневартовске общественная организация «Илем» подготовила новогодние подарки для военнослужащих

Им передадут теплые спальные мешки, небольшие подарки и открытки
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Члены общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Илем» («Красота»)» подготовили новогодние подарки для военнослужащих из Нижневартовска.

- Из Нижневартовска поедут к нашим солдатам теплые спальные мешки, которые закуплены на собранные средства неравнодушными земляками. А также небольшие подарки и открытки, которые дети делали своими руками с особой любовью и благодарностью к нашим защитникам. Желаем ребятам здоровья, быть храбрыми и стойкими! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми, - написали представители организации на своей странице в соцсети.

Кстати, жители Нижневартовска могут присоединится к акции «Нижневартовск - детям Донбасса». Гуманитарную помощь принимают по адресам: ул. Интернациональная, 20-Б, ул. Интернациональная, 49, стр.1, ул. Мира, 11 ТК «Городок».