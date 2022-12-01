Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 8:56

В Югре с 1 декабря открыта первая зимняя автодорога

Это зимник общего пользования в Ханты-Мансийском районе «13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье»
Виктория Терина
В Югре с 1 декабря открыта первая зимняя автодорога

В Югре с 1 декабря открыта первая зимняя автодорога

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 1 декабря открыта первая зимняя автодорога. Об этом сообщает управление автомобильных дорог Югры в официальном телеграм-канале.

- В Ханты-Мансийском районе с 1 декабря 2022 года введена в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога «13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье» протяженностью 19,65 км - говорится в сообщении.

Напомним, по словам директора управления автомобильных дорог Югры Сергея Аксенова, в Югре обустраивают 2 461 километр зимних автодорог, в том числе 23 километра ледовых переправ. Завершить работы и открыть все зимние дороги планируют до 25 декабря.