Лучшие волонтеры Ханты-Мансийска встретятся на Открытом молодежном форуме «Ханты-Мансийск – территория добра»

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийке пройдет форум для волонтеров. 2 и 3 декабря молодые волонтёры города соберутся в «Точке кипения» на Открытом молодежном форуме «Ханты-Мансийск – территория добра».

Для активистов организуют форсайт-сессию, образовательные площадки, а также практическую работу по разработке проектных идей в сфере добровольчества и нетворкинга. Кроме того, эксперты представят примеры лучших добровольческих практик, расскажут о «Трендах добра», поделятся полезными для волонтёров навыками и помогут закрепить их на практике.

А главным событием станут итоги городского конкурса «Волонтер года – 2022», которые огласят во время форума. Мероприятие завершится дружеским турниром по пантомимическим играм.