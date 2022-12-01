Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 8:07

Лучшие волонтеры Ханты-Мансийска встретятся на Открытом молодежном форуме «Ханты-Мансийск – территория добра»

На форуме назовут «Волонтера года»
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийке пройдет форум для волонтеров. 2 и 3 декабря молодые волонтёры города соберутся в «Точке кипения» на Открытом молодежном форуме «Ханты-Мансийск – территория добра».

Для активистов организуют форсайт-сессию, образовательные площадки, а также практическую работу по разработке проектных идей в сфере добровольчества и нетворкинга. Кроме того, эксперты представят примеры лучших добровольческих практик, расскажут о «Трендах добра», поделятся полезными для волонтёров навыками и помогут закрепить их на практике.

А главным событием станут итоги городского конкурса «Волонтер года – 2022», которые огласят во время форума. Мероприятие завершится дружеским турниром по пантомимическим играм.