В Югре работник за 50 тысяч рублей пытался скрыть поддельный диплом и теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 41-летнего жителя Краснодарского края. В 2006 году мужчина купил поддельный диплом об образовании по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий», несмотря на то, что соответствующее обучение не прошел, и в 2007 году предъявил его в отдел кадров одной из нефтедобывающих компаний. Поддельный диплом "помог" ему устроится на работу в должности электромонтера и до 2022 года занимать различные должности в компании.

В августе 2022 года служба безопасности компании выявила факт подделки диплома. Но мужчина не стал отчаиваться, а решил заплатить зам директору коммерческой организации 50 тысяч рублей в качестве подкупа за скрытие факта подделки диплома и за неувольнение.

Непосредственно после передачи денег подозреваемый задержан. Он признал вину и раскаялся. Теперь его судьбу решит суд.