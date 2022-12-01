В Югре 1 декабря 2022 года коронавирусом заболели 85 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре подтверждено 251 570 случаев коронавируса, в том числе 85 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 28, Нижневартовске - 2, Ханты-Мансийске - 18, Нефтеюганске - 3, Нягани - 4, Сургутском районе - 2, Урае - 4, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 3, Мегионе - 1, Югорске - 1, Когалыме - 4, Кондинском районе - 5, Октябрьском районе - 2, Нижневартовском районе - 1, Березовский район - 2, Лангепасе - 4.

На момент выявления у 80 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 84 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 780 человек, всего прошли обследование 3 572 147.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 85 человек, за весь период пандемии вылечились 248 268 жителей региона.