Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Октябрьском районе в ДТП погиб водитель самосвала. По информации ГИБДД, 39-летний водитель, управляя транспортным средством «SHACMAN», груженым песком не справился с управлением и на повороте съехал в правый кювет, а затем перевернулся. В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи.

Всего в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей в состоянии опьянения, 6 - за отказ от прохождения освидетельствования и 3 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 63 водителя и 26 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о строгом соблюдении ПДД. Не управляйте транспортным средством в утомленном состоянии, соблюдайте режим труда и отдыха, выбирайте скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, избегайте опасных маневрирований на скользкой и заснеженной дороге.