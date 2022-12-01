В Сургуте задержали буйного пассажира поезда Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте против пассажира поезда, напавшего на полицейского возбуждено уголовное дело.

- 25 ноября в здании Сургутского ЛО МВД России на транспорте подозреваемый осознавая, что перед ним находится представитель власти – сотрудник транспортной полиции отказался выполнять его законные требования и применил в отношении его насилие не опасное для жизни и здоровья - сообщает Центральное МСУ на транспорте СК России.

Мужчина своими действиями подвергал опасности нормальное движение поезда и нарушил безопасное нахождение в нем других пассажиров. Его задержали полицейские, при его задержании пришлось применить спец средства.

Расследование продолжается.