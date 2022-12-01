В районе остановки «Пр. Комсомольский» в Сургуте избавились от самовольно возведенных будок и мусора

Фото: администрация Сургута

В Сургуте привели в порядок территорию в районе остановки «Пр. Комсомольский». Жители жаловались в администрацию города и просили очистить участок от самовольно возведенных будок и мусора.

- В результате выездной проверки землю зачистили, а безнадзорных животных направили в приют, чтобы проверить на агрессивность и наличие заболеваний. Участие в инспекции приняли сотрудники администрации Сургута и местного отделения Ветслужбы Югры - говорится в сообщении администрации.

После осмотра собак, не проявляющих агрессию, стерилизуют, чипируют и отпустят на волю. Чтобы обезопасить жителей города животных выпустят за пределы многоквартирных жилых районов. А опасных для общества животных оставят на пожизненном содержании в приюте.

- Если вы заметили на территории города безнадзорных животных, которые ведут себя агрессивно, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.: 112. Специалисты оперативно отловят собак, чтобы их проверить - сообщают в администрации.