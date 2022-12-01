По восточной части ХМАО 1 декабря похолодает до -35 градусов

В восточной части Югры 1 декабря похолодает до -35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 1 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь и слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью -24, -29 °С, по западной половине округа местами -17, -22 °С, по восточной -30, -35 °С, днем -22, -27 °С, местами -16, -21 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -26, -28 °С, днем -24, -26 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.