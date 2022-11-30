В Сургуте пройдет масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений

Фото: Администрация Сургута

Канализационные очистные сооружения Сургута ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщили в администрации города.

- Сегодня через станцию очистки проходит порядка 85 тысяч кубометров стоков, при этом модернизированные очистные сооружения смогут очищать до 150 тысяч кубов. Проект разделен на несколько этапов. Сейчас идет корректировка проектной документации - говоритс в сообщении.

Чтобы улучшить качество воды, поступающей в реки, в Сургуте модернизируют технологию доочистки, установив в здании фильтры и мощные УФ-установки. Подрядчик начнет работу в следующем году, а пока идет подготовка площадки.

Напомним, мы писали ранее о том, что в начале ноября в Сургуте на улице Маяковского проводился капитальный ремонт муниципального водопровода.