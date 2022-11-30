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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 15:05

Жительница Советского лишилась денег при покупке несуществующего кухонного гарнитура

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Жительница Советского лишилась денег при покупке несуществующего кухонного гарнитура

Жительница Советского лишилась денег при покупке несуществующего кухонного гарнитура

Фото: Татьяна Коркина

В Советском 31-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка хотела обновить кухонный гарнитур и решила поискать варианты в интернет-магазинах.

Югорчанка нашла подходящий товар на одной из популярных торговых интернет-площадках. н. Связавшись напрямую с продавцом, она договорилась о доставке. Перейдя по предложенной им ссылке северянка заполнила необходимые реквизиты, после чего у неё списалось 14,5 тысяч рублей. Но долгожданный гарнитур она так и не дождалась, а поставщик перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Сургутского района получил займ, обманув микрофинансовую организацию. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.