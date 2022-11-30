Жительница Советского лишилась денег при покупке несуществующего кухонного гарнитура Фото: Татьяна Коркина

В Советском 31-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка хотела обновить кухонный гарнитур и решила поискать варианты в интернет-магазинах.

Югорчанка нашла подходящий товар на одной из популярных торговых интернет-площадках. н. Связавшись напрямую с продавцом, она договорилась о доставке. Перейдя по предложенной им ссылке северянка заполнила необходимые реквизиты, после чего у неё списалось 14,5 тысяч рублей. Но долгожданный гарнитур она так и не дождалась, а поставщик перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Сургутского района получил займ, обманув микрофинансовую организацию. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.