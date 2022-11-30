Гава Нижневартовска напомнил перевозчикам о том, что высаживать безбилетных детей из автобусов запрещено Фото: Татьяна Коркина

Во время совещания по обеспечению комплексной безопасности в период низких температур глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рекомендовал кураторам транспортного сектора провести профилактическую работу с пассажирскими перевозчиками.

Глава города просит напомнить, что высаживать безбилетных детей в возрасте до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых, запрещено. Напомним, тема стала актуальной после случаи в Сургуте, когда одна родительница пожаловалась на то, что её 14-летнюю дочь высадили из автобуса в мороз. Кстати, информацию об это опровергли власти Сургута.

- Соответствующий закон принят. Необходимо, чтобы весь водительский состав, задействованный в работе общественного транспорта, знал об этом и исполнял существующие требования. В противном случае, за это предусмотрен административный штраф как для водителя, так и для его руководителя. Но это не главное. Самое важное для нас – это не допустить ситуаций, когда жизни и здоровью ребенка будет угрожать опасность, – подчеркнул глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Глава Нижневартовска также отметил, что вопрос безопасности жизни и здоровья детей находится на контроле в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующей в администрации города.