Югорчанин два дня подряд воровал из магазина бритвенные станки Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе мужчина два дня подряд похищал из магазина бритвенные станки. Об этом рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

Сообщение о краже поступило в полицию от сотрудников одного из магазинов района. По подозрению в краже товара на 4 тысячи рублей задержан 60-летний югорчанин. В первый день он похитил две упаковки, а во второй – четыре. Мужчина пояснил, что похищенное планировал оставить себе для дальнейшего использования.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.