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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:42

Для жителей Ханты-Мансийска организуют бесплатные катки на шести хоккейных кортах городских школ

Любой житель города может прийти и покататься на коньках в специально отведенное для этого время
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске доступны бесплатные катки на шести хоккейных кортах городских школ. В этом году администрация города решила, что посещать корты смогут все жители Ханты-Мансийска. Катки также обустроят на Центральной площади, в парке имени Бориса Лосева и микрорайоне «Иртыш-2».

- На базе общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийска начинают работу хоккейные корты. Любой житель города может прийти и покататься на коньках в специально отведенное для этого время. Дополнительную информацию о графике работы кортов можно узнать на сайтах школ, – сообщил начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации города Алексей Малышев.

На территориях проката нет, коньки и другие снаряжения необходимо приносить с собой.