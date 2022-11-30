Для жителей Ханты-Мансийска организуют бесплатные катки на шести хоккейных кортах городских школ

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске доступны бесплатные катки на шести хоккейных кортах городских школ. В этом году администрация города решила, что посещать корты смогут все жители Ханты-Мансийска. Катки также обустроят на Центральной площади, в парке имени Бориса Лосева и микрорайоне «Иртыш-2».

- На базе общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийска начинают работу хоккейные корты. Любой житель города может прийти и покататься на коньках в специально отведенное для этого время. Дополнительную информацию о графике работы кортов можно узнать на сайтах школ, – сообщил начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации города Алексей Малышев.

На территориях проката нет, коньки и другие снаряжения необходимо приносить с собой.