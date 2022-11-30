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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 13:02

Работник администрации Нефтеюганского района отправится под суд за взятки

Его задержали при получении взятки от одного из предпринимателей
Виктория Терина
Работник администрации Нефтеюганского района отправится под суд за взятки

Работник администрации Нефтеюганского района отправится под суд за взятки

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе работника администрации района обвиняют в получении взятки.

- В октябре 2022 года около 15 часов обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от одного из предпринимателей взятку в сумме 25 тысяч рублей за содействие в заключении договора на оказание услуг для администрации района и беспрепятственную приемку выполненных работ по сбору, транспортировке и утилизации офисной техники - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

После получения денег он был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нефтеюганскому району.

Сотрудник администрации признал вину и раскаялся. Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение и направила материалы дела в суд.