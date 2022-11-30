Работник администрации Нефтеюганского района отправится под суд за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе работника администрации района обвиняют в получении взятки.

- В октябре 2022 года около 15 часов обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от одного из предпринимателей взятку в сумме 25 тысяч рублей за содействие в заключении договора на оказание услуг для администрации района и беспрепятственную приемку выполненных работ по сбору, транспортировке и утилизации офисной техники - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

После получения денег он был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нефтеюганскому району.

Сотрудник администрации признал вину и раскаялся. Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение и направила материалы дела в суд.