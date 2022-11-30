Житель Нижневартовска на год отправится в колонию за очередной случай нетрезвого вождения Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска отправится в колонию за очередной случай нетрезвого вождения. Об этом сообщила окружная прокуратура.

Как выяснилось, 35-летний житель Нижневартовска уже дважды судимый за нетрезвое вождение, но несмотря на это в феврале 2022 года мужчина вновь сел за руль пьяным. После того, как его остановили сотрудники ГИБДД, он продолжал отрицать факт употребления спиртного и от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Суд назначил северянину наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 года 10 месяцев.

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