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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 8:43

По факту массового заражения школьников и учителей в Нягани возбуждено уголовное дело

Назначены судебные экспертизы
Виктория Терина
По факту массового заражения школьников и учителей в Нягани возбуждено уголовное дело

По факту массового заражения школьников и учителей в Нягани возбуждено уголовное дело

Фото: Татьяна Коркина

В Нягани следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это связано с массовой заболеваемостью детей в школе №2.

Как выяснилось, из-за нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания школьников, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией, из которых больше 90 человек обратились за медицинской помощью.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится допрос свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.