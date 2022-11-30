По факту массового заражения школьников и учителей в Нягани возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

В Нягани следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Это связано с массовой заболеваемостью детей в школе №2.

Как выяснилось, из-за нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания школьников, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией, из которых больше 90 человек обратились за медицинской помощью.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится допрос свидетелей и потерпевших, назначены судебные экспертизы - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.