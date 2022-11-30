В Ханты-Мансийске из-за ОРВИ и гриппа на дистант ушли все школы Фото: Татьяна Коркина

С сегодняшнего дня все школы в Ханты-Мансийске закрыты из-за роста ОРВИ. Учащиеся будут продолжать обучение в дистанционном формате. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди детей. Ученики просидят дома неделю - это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вирусов.

Кстати, ситуацию с заболеваемостью подтвердил и окружной Роспотребнадзор, опубликовав данные по заболевшим в Югре.

- Рост заболеваемости отмечается в 11-ти муниципалитетах, но наибольший рост зарегистрирован в Ханты-Мансийске на 106,8%, Кондинском районе на 105,5%, Октябрьском районе на 36,9%, Пыть-Яхе на 23,8% и Мегионе на 22,4%. Превышение эпидемических порогов более чем на 20,0% отмечается в Нягани, в Советском и Кондинском райнах, Нефтеюганске, Покачах, Нижневартовске и в Урае - сообщают в ведомстве.

Кроме школ Ханты-Мансийска приостановлен образовательный процесс в 59 группах 31 детского сада в 15-ти муниципалитетах Югры, а также закрыты 37 классов в 13-ти школах 6-ти муниципалитетах ХМАО.