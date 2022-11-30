В Югре 30 ноября 2022 года выявлено 46 новых случаев COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 7, Нижневартовске - 7, Ханты-Мансийске - 12, Нягани - 3, Сургутском районе - 1, Мегионе - 1, Когалыме - 3, Октябрьском районе - 2, Радужном - 2,

Нижневартовском районе - 2, Пыть-Яхе - 2, Березовском районе - 1, Ханты-Мансийском районе - 1, Лангепасе - 2.

На момент выявления у 40 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 6 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 45 случаях. За весть период пандемии в ХМАО зафиксировано 251 485 случаев коронавируса. За сутки на COVID обследованы - 1 415 человек, всего прошли обследование 3 570 367.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 71 человек, за весь период пандемии вылечились 248 177 жителей Югры.