Жителю Нефтеюганска грозит 7 лет лишения свободы за пьяную стрельбу во дворе Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске местного жителя будут судить за хулиганскую стрельбу из пневматического оружия.

Как рассказали в окружной прокуратуре, пьяный мужчина во дворе многоквартирного дома решил без всякой причины пострелять из пневматического пистолета. Он стал угрожать случайным прохожим, и совершил около 16 выстрелов в воздух и в сторону находившихся на улице людей. Затем мужчина направился в продуктовый магазин. Продолжая выражать явное неуважение к обществу, продемонстрировал продавцу и посетителям магазина принадлежащий ему пистолет.

- После обращения граждан в органы внутренних дел правонарушитель был задержан по месту жительства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет - сообщает окружная прокуратура.