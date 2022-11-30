В Сургуте на двухлетнюю девочку упал телевизор

Фото: Травматологическая больница Сургута

Накануне, в Сургутскую травмбольницу доставили сразу двоих детей после падения на них незакрепленных тяжёлых предметов. По информации медучреждения, 2-летняя девочка опрокинула на себя телевизор, а на 7-летнего мальчика упал спортивный тренажер. Оба ребёнка оказались в реанимации.

Мальчику сделали операции на органах брюшной полости. Хирурги и детские реаниматологи круглосуточно наблюдают за состояние пациента, продолжая полностью оказывать необходимую специализированную помощь. Девочка поступила с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. Её состояние стабилизировали, из реанимации она уже переведена в палату детского нейрохирургического отделения и тоже остаётся под пристальным наблюдением медиков.

Всего за 11 месяцев текущего года в Сургутской травмбольнице спасли 73 ребнка до 14 лет, которые травмировались дома. Шестеро из них лечились в стационаре. За тот же период 2021 года в этой категории оказалось 96 ребят.