ДТП на загородной автодороге в Югре: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Югры

В районе 203 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» Нижневартовского района произошла авария с пострадавшими. По данным ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Toyota», наехал на тросовые ограждения, разделяющие транспортные потоки встречного направления. После этого автомобиль перевернулся, а осколки ограждающего устройства повредили движущиеся по встречке автомобили «Daewoo» и «Lexus». В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир автомобиля «Toyota», а также 40-летний водитель «Lexus», получили травмы.

В Югре за сутки зарегистрировано 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 2 водителя в состоянии опьянения, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказаны 82 водителя и 38 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков.