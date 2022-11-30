В Югре завершился региональный поток образовательной программы «Женщина-лидер» в УрФО

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Ханты-Мансийске завершился региональный поток образовательной программы «Женщина-лидер» в УрФО, в котором участвовали 175 участниц.

- Уважаемые участницы регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер», рада видеть вас на югорской земле. Сегодня здесь собрались женщины из Уральского федерального округа, желающие использовать эту платформу для усиления своих возможностей, реализации проектов и идей. Участницы объединились в 25 команд, каждой был разработан проект. Уверена, что мы их реализуем, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Авторы программы стремятся к формированию и развитию сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении важных социальных или экономических задач в том числе федерального масштаба.

- За небольшое время более 750 женщин приобрели новые знания в области управления, отработали навыки социального проектирования. Разработано порядка 100 проектов. Часть из них уже реализуют в регионах страны. Все они направлены на решение социальных задач, - отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галина Карелова.

Участницы получили сертификаты о прохождении регионального потока образовательной программы "Женщина-лидер". А также встретились с международным сертифицированным коучем Анной Ставицкой для интерактива по дальнейшей реализации своих проектов. Сама программа включала в себя 16 недель сессий с кураторами и экспертами. Лучшие проекты будут представлены на IV Евразийском женском форуме в начале 2024 года.