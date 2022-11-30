В Югре 30 ноября 2022 года ожидается небольшой потепление Фото: Юлия Кучеренко

В последний день осени в Югре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20, -25 °С, в Нижневартовском районе -30, -35 °С, днем по округу столбик термометра поднимется до -14, -19 °С, а в Нижневартовском районе -24, -29 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23, -25 °С, днем потеплеет до -17, -19 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси по обыкновению на Григория «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней - следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца - к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь». На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий - такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.