Житель Сургутского района получил займ, обманув микрофинансовую организацию Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургутского района обманул микрофинансовую организацию. Подробности рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

- Накануне сотрудниками полиции был выявлен факт мошенничества жителем Лянтора 1989 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет - сообщили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что мужчина решил получить деньги в кредитной организации и предоставил для этого ложную информацию о своем месте работы и высоком заработке. Показав свою платёжеспособность, он ввел в заблуждение микрофинансовую организацию и оформил займ на 20 тысяч рублей.

Сейчас югорчанин находится под подпиской о невыезде.