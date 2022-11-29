В одной из школ Нягани выявлено больше 80 случаев острой кишечной инфекции Фото: Татьяна Коркина

В школе №2 Нягани, у 82 учеников выявлены признаки пищевого отравления. Дети начали массового заболевать после обеда в столовой. Информацию об этом подтвердил глава города Иван Ямашев.

Главный государственный санитарный врач Нягани Комитас Шахназаров отметил, что эпидемиологами Роспотребнадзора приняты меры и выявлено около 80 случаев острой кишечной инфекции в образовательном учреждении, которая проявлялась диспепсическими расстройствами и 97,8% случаев протекала в лёгкой форме.

- В ходе эпидемиологического расследования установлен возбудитель острой кишечной инфекции – вирус Норфолк, как у больных, так и у контактных. Сформирована эпидемиологическая гипотеза о причино-следственной связи: источник инфекции среди сотрудников пищеблока, распространение из-за несоблюдения дезинфекционного режима и правил личной гигиены - сообщают в Роспотребнадзоре.

Комиссия приняла ряд решений по предупреждению подобных ситуаций в других образовательных организациях Югры. Сейчас, как сообщают в ведомстве, эпидемиологический очаг локализован, заболеваемость купирована и ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Кроме того, контроль над ситуацией с массовым заболеванием в школе Нягани взяла прокуратура округа.

- Прокуратура округа взяла на контроль ситуацию с массовым заболеванием в МАОУ СОШ №2 в Нягани и поручила прокурору города провести проверку по данному факту. В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства - прокомментировали в окружной прокуратуре.