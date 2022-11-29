В Югре осудили водителя, который второй раз попался пьяным за рулем

Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Суд наказал жителя Белоярского за нетрезвое вождение, причем мужчина попался на аналогичном преступлении уже второй раз.

- В сентябре нарядом ДПС после преследования по улицам города была остановлена машина под управлением мужчины 1995 года рождения. Белоярец на автомобиле пытался скрыться, нарушал правила, но не вписавшись в один из поворотов из-за превышения скорости, врезался в припаркованную машину- сообщает ОМВД России по Белоярскому району.

Полицейские заподозрили, что водитель пьян и отправили его на медосвидетельствование, которое подтвердило догадки. Мало того, выяснилось, что мужчина решением суда был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии опьянения еще в 2019 году, но водительское удостоверение не сдавал, а значит, срок лишения еще не начался.

Горе-водитель сообщил полицейским, что потерял права еще в 2019-м, но только недавно заявил об этом в Госавтоинспекцию. В этот вечер после выпитого решил покататься на автомобиле родителей, которые находились в отпуске А когда заметил сотрудников ДПС и зная, что у него нет прав и то, что он не трезв, решил оторваться от преследования.

Суд назначил югорчанину наказание в виде обязательных работ сроком на один год, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанную с вождением авто в течение двух лет.