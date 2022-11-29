В Нягани сгорели гаражи на СТО: там хранились горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нягани загорелись гаражи. Сообщение о пожаре в СТО «Авиатор» по адресу: город Нягань, 4 микрорайон поступило на центральный пункт пожарной связи.

На момент прибытия первых пожаров наблюдалось горение 4-х двухэтажных гаражей с надстройками на площади 120 квадратных метров. Часть кровли была обрушена и поэтому подача огнетушащих веществ в нужном направлении затруднилась. А еще развитию пожара стали хранящиеся в помещении горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также неисправность ближайшего источника наружного водоснабжения.

- К тушению пожара привлекалось 24 человека личного состава из них 9 сотрудников газодымозащитной службы, 4 единицы основной и 4 единицы спец. техники 4 пожарно – спасательного отряда - сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

Как сообщает МЧС, через 1 час 42 минуты открытое горение удалось ликвидировать. Пожарные спасли 2 человека, из здания эвакуировали 3 единицы техники, 2 кислородных и 3 пропановых баллона.

Причину пожара выясняют органы дознания МЧС России.