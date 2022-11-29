За сутки в Югре выявлен еще 51 заболевший коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за период пандемии зарегистрировано 251 439 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 51 новый случай COVID-19 за минувшие сутки.

Так, за день новые случаи коронавируса выявлены в 10 муниципалитетах: Сургут - 25, Нижневартовск - 1, Ханты-Мансийск - 14, Нефтеюганск - 1, Нягань - 1, Сургутский район - 1,

Урай - 3, Нефтеюганский район - 2, Югорск - 1, Ханты-Мансийский район - 2.

На момент выявления у 50 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония.

За сутки на COVID обследованы - 597 человек, всего прошли обследование 3 568 952.

За день новых смертельных случаев не выявлено. За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 85 человек, за весь период пандемии вылечились 248 106 югорчан.