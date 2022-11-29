В районе дома №24 по улице Индустриальной в Нижневартовске загорелся «КАМАЗ» Фото: Татьяна Коркина

Сегодня утром в районе дома №24 по улице Индустриальной в Нижневартовске загорелся «КАМАЗ». Происшествие обошлось без пострадавших.

Кроме возгораний авто в Нижневартовске во время пожаров стали чаще гибнуть люди. Как рассказал директор МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Вадим Татаренков, на территории города в период с 1 января по 23 ноября зарегистрировано 313 пожаров, в которых 9 человек погибло и 13 пострадало. По сравнению с предыдущим годом отмечается снижение количества пожаров на 4,5%, но наблюдается рост количества погибших граждан.

- На территории обслуживания у нас находится 126 домов, которые регулярно осматривают мастера ЖЭУ. В домах повышенной этажности часто бывают захламлены эвакуационные выходы: кто-то выставляет ставшие ненужными элементы мебели или оставляют велосипеды. Это недопустимо, так как в экстренной ситуации данные вещи могут затруднить спасение граждан. В таком случае мы вручаем жильцам предписания о необходимости устранить выявленные нарушения, – рассказала директор АО «Жилищный трест №1» Оксана Фаттахова.