В Югре стартовал второй этап капитального ремонта автодороги Уренгой — Надым - Советский Фото: Юлия Кучеренко

В Югре стартовал второй этап капитального ремонта автомобильной дороги «Уренгой - Надым - Советский в Белоярском районе». По информации департамента дорожного хозяйства и транспорта, региональная дорога имеет важное значение, являясь частью коридора до границы Югры с Ямалом.

Кстати, в октябре после капремонта был введен в эксплуатацию первый участок дороги с 615 по 618 км. Сейчас строительно-монтажные работы проводят на участке с 618 по 626 км. Особое внимание уделяют обустройству дороги для обеспечения безопасности движения. Будет установлено 247 сигнальных столбиков, 41 дорожный знак, 25 км дорожной разметки и 777 метров барьерного ограждения.

По условиям контракта работы завершат в октябре 2024 года, однако работы ведутся с опережением графика, и второй этап капитального ремонта трассы планируется полностью завершить до конца 2023 года.

Всего в 2022 году в Югре по дорожному нацпроекту привели в нормативное состояние почти 29 километров региональных трасс.