В Радужном 18-летний водитель спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Радужном неопытный водитель спровоцировал ДТП. Об этом рассказали в окружной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 18-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по улице Новая не учёл интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, и столкнулся с движущимся во встречном направлении транспортным средством «МАЗ». В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы.

За прошедшие сутки на территории ХМАО зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 12 водителей в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечен 51 водитель и 41 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры советует молодым водителям быть внимательными на дороге, не переоценивать свои возможности и придерживаться безопасного стиля вождения.