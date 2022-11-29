Фото: Администрация Сургута

В Сургуте прошел фестиваль уличного искусства «Ноябрь», который объединил на одной площадке стрит-арт художников, музыкантов и танцоров. Об этом сообщает администрация города.

В первый день для посетителей с мастер-классом выступил художник Данила Убиенных, он представил зрителям выставку своих работ «Mynamestreets». Кроме того, для сургутян подготовили «Картину Аффирмацию» и «Хип-хоп танцы», а завершением вечера стал диджей-сет Дмитрия Сухова, Владислава Kidov’a, Александра Комарова и выступление группы Light Future.

На следующий день для жителей и гостей города организовали конкурс на лучший трюк «Best trick», выступил диджей-сет Александра Комарова, а еще сургутяным продемонстрировали документальный фильм о стрит-арте «В открытую».

- Два дня фестиваля на локальных площадках работали: выставка полотен современных художников, маркет мастеров с изделиями ручной работы, свопы одежды и книг, где участники обменялись более 70 книгами и 47 предметами одежды - сообщили в администрацию города.