Прокуратура выявила больше 600 нарушений в школах и детских садах Югры Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры выявила более 600 нарушений закона об образовании в школах и детских садах региона. Проверки деятельности образовательных организаций в Югре проводятся надзорным ведомством систематически.

- Всего в ходе проверок исполнения законодательства об образовании выявлено более 600 нарушений закона, принесено 148 протестов, объявлено 49 предостережений, внесено 125 представлений, к различным видам ответственности по мерам прокурорского реагирования привлечено 127 лиц, в суды направлено 24 исковых заявления, которые рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, после проверок выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания обучающихся. В тринадцати учебных заведениях восстановлены права на доступность образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. После вмешательства прокуратуры приведены в исправное состояние подъемники для граждан с ограниченными возможностями, на территории образовательных организаций организованы места для стоянки транспортных средств инвалидов. Кроме того, больше 70 нарушений закона при проведении госзакупок на строительство и ремонт объектов образования.