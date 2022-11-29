Погода в Югре 29 ноября 2022 года: ночью столбик термометра опустится до -32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 29 ноября, в Югре будет переменная облачность. Осадков не ожидается, местами изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью -19, -24 °С, при прояснениях -27, -32 °С, днем -15, -20 °С, местами по западной половине округа до -10 °С, а по восточной половине -22, -27 °С.

В Ханты-Мансийске, также как и по всей территории округа, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью -22, -24 °С, днем -17, -19 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси на Матвея (Матфея), если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет», - то есть становится влажной от подтаявшего снега. Если же в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко - ждали стужи.